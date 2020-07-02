В 2020 году РГУ не примет студентов «Кулька»

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В 2020 году Рязанский госуниверситет не сможет набрать студентов для обучения по направлениям, закрывшегося в Рязани филиала Московского института культуры. Об этом ГТРК «Ока» сообщила проректор по учебно-методической деятельности РГУ Елена Кирьянова.

Процесс набора студентов достаточно долгий. Кроме того, о нём вуз должен был заявить до 1 октября. В этом году можно будет известить о том, на какие направлений будут принимать учащихся в 2021 году.

Напомним, в РГУ хотят готовить студентов по шести специальностям, которые раньше изучали в «кульке»: социально-культурная деятельность, народное художественное творчество, режиссёр театральных действий, библиотечно-информационное дело, документоведение и дизайн. Также в вузе планируют открыть ещё две специальности: музеология и охрана объектов культурного наследия. Это позволит учебному заведений стать более многопрофильным.

Отметим также, что часть студентов из закрытого филиала института культуры взял к себе Политех. Там готовят специалистов по направлению «Архитектура и градостроительство» и оно очень востребовано.