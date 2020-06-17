В 2020 году 10-классники не смогут сдать ЕГЭ

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Минпросвещения и Рособрнадзор подписали приказ, регулирующий особенности проведения ЕГЭ в 2020 году.

В связи с пандемией коронавируса ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. 10-классники в этом году сдать ЕГЭ не смогут.

Участники экзаменов могут выбрать для сдачи любые предметы, даже если они отличаются от указанных в ранее поданных заявлениях. Для этого необходимо не позднее, чем за неделю до даты соответствующего экзамена, подать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) своего региона.

Если на один день зарегистрируется слишком много выпускников и соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций станет невозможным, ГЭК вправе определить для части или всех участников экзамена другую дату в один из резервных дней.

В резервные сроки ЕГЭ могут сдать те, кто пропустил экзамен в основной срок по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а также те, у кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам.

В дополнительный период ЕГЭ могут сдать те, кто не смог по уважительным причинам принять участие в экзаменах в дни основного периода.