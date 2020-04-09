В 17 районах Рязанской области ввели особый противопожарный режим

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Особый противопожарный режим по состоянию на 9 апреля введён в 17 районах Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

В девяти районах региона – Милославском, Александро-Невском, Рыбновском, Ряжском, Скопинском, Спасском, Шиловском, Касимовском и Кораблинском – он введён на всей территории. В остальных восьми районах – Кадомском, Пителинском, Путятинском, Рязанском, Сараевском, Сасовском, Ухоловском и Шацком – он действует в 2 городских и 42 сельских поселениях.

Во время действия особого режима действуют ограничения на въезд в леса, также различные штрафы за разжигание огня.