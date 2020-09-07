Увеличилось число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом

В Рязанской области увеличилось число пациентов больниц, госпитализированных с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

По состоянию на 18 часов понедельника, 7 сентября, в рязанских больницах находятся 167 пациентов, в том числе 1 ребёнок. Днём ранее было госпитализировано 162 пациента.

В тяжёлом состоянии находятся 13 человек, 6 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Эти цифры с воскресенья не изменились.

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Состояние 45 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 109 пациентов – средней степени тяжести.

Отметим, что остальные заразившиеся переносят болезнь легче. Госпитализация им не требуется, они находятся дома под наблюдением медиков.