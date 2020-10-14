Утверждены состав и руководство комитетов Рязанской областной Думы

На первом заседании Рязанской областной Думы VII созыва парламентарии утвердили состав комитетов и комиссии, их руководителей и заместителей.

Количество комитетов осталось прежним – 8. Комитет по бюджету и налогам возглавил Михаил Агапкин, по вопросам государственного устройства и местного самоуправления – Татьяна Панфилова, по социальным вопросам – Сергей Пупков, по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике – Игорь Мурог, а комитет по аграрным вопросам – Николай Митрохин.

В структуре законодательного органа продолжит работать комитет по экономическим вопросам под руководством Владислава Сафронова. Два комитета возглавили депутаты, ранее не избиравшиеся в законодательный орган региона. Сергей Гришков будет руководить комитетом по имущественным и земельным отношениям, Никита Усачев – комитетом по экологии и природопользования. Комиссию Рязанской областной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возглавил Андрей Глазунов.