Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

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Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждён график проведения ЕГЭ в 2020 году. Единое для всей страны расписание предусматривает проведение пробного экзамена, основного и дополнительного периодов ЕГЭ.

Пробный экзамен состоится 29 и 30 июня.

3 июля выпускники будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля состоится ЕГЭ по русскому языку.

10 июля выпускники будут сдавать профильную математику.

13 июля проведут экзамен по истории и физике.

На 16 июля назначено ЕГЭ по обществознанию и химии.

20 июля состоится ЕГЭ по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

22 и 23 июля выпускники будут сдавать устный экзамен по иностранным языкам.

Резервные дни для проведения ЕГЭ запланированы на 24 и 25 июля.

Если кто-то не сможет явиться на экзамен по уважительной причине, он сможет сдать ЕГЭ в августе: 3 августа – по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа – резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.