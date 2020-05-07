Уточнён порядок признания граждан малоимущими

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27 апреля были приняты дополнительные меры по социальной поддержке семей с детьми, молодых семей и одиноких граждан.

Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ внесены изменения в статью 4 Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Согласно поправкам до конца 2020 года в расчет среднедушевого дохода не подлежат включению доходы граждан, признанных безработными на момент подачи соответствующего заявления.

По выплатам семьям с детьми при расчете дохода не будут учитываться суммы ранее полученных выплат. Эта норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Данные поправки действуют с 24 апреля 2020 года.

Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2020 года № 589 — продлены сроки, определенные приложением № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В рамках указанной госпрограммы молодым семьям предоставляется социальная выплата на покупку (строительство) жилья. Правительством продлен с 1 до 3 месяцев срок, в течение которого владелец свидетельства о праве на получение такой выплаты должен сдать этот документ в банк. Также установлено, что срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты его выдачи.

Документ применяется в отношении свидетельств, выданных с 1 февраля 2020 года до дня вступления документа в силу.

Подготовлено прокуратурой Клепиковского района

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