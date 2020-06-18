Устал от скучной жизни? Скоро все изменится

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Ведь ты будешь жить в совершенном жилом комплексе, где есть всё: закрытая территория, многоуровневый зеленый двор с площадками и местами отдыха, «умные» квартиры, панорамные виды, зелёные аллеи и счастливые люди. Это и есть дом ЖК Березка на Новоселов!

Квартиры в ЖК «Березка» — это комфортная жизнь в 15 минутах езды от центра и возможностью наслаждаться свежестью лесов. До старта продаж остались считанные дни. Первые три недели будут самые выгодные цены на квартиры!

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