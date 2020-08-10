Уснувший за рулём водитель устроил смертельное ДТП в Рязанской области

В Шиловском районе в воскресенье, 9 августа, произошло ещё одно смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в 04.30 на 264-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». 59-летний житель Рязанской области, ехавший на автомобиле «KIA Sportage» в сторону Рязани, уснул за рулём и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

От полученных в ДТП травм водитель скончался на месте.

По факту аварии проводится проверка.