Уснувший водитель врезался в «Камаз» и погиб

В ДТП в Рязанской области погиб водитель, пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в среду, 12 августа, в 05.30 на 405-м километре трассы М-5 «Урал» в Сасовском районе. 46-летний житель Московской области уснул за рулём автомобиля «БМВ Х-5» и врезался в «Камаз» под управлением 56-летнего жителя Тамбовской области.

В аварии водитель иномарки получил смертельные травмы. Он скончался на месте происшествия. Водителю грузовика и пассажирам «БМВ Х-5» в возарсе 21 и 13 лет потребовалась помощь медиков.

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По факту аварии проводится проверка.