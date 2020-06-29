Услуги ЖКХ можно оплатить во всех почтовых отделениях Рязанской области

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Прием коммунальных платежей – одна из наиболее востребованных услуг в почтовых отделениях Рязанской области.

Широкая география почтовой сети в регионе позволяет рязанцам оплачивать все коммунальные услуги в шаговой доступности. В любом почтовом отделении области доступна оплата коммунальных и муниципальных платежей, налогов и штрафов ГИБДД, оплата за интернет, услуги телефонии и домашнего телевидения некоторых провайдеров.

Кроме того, жители могут внести все платежи с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов, которыми оснащены почтальоны.

В период самоизоляции, когда людям старшего поколения рекомендовано оставаться дома, возможность сделать необходимые платежи на дому особенно востребована. Почтальон помогает оплатить счета, и средства быстро переводятся по назначению. Все сотрудники Почты при этом работают в индивидуальных средствах защиты.

С помощью МПКТ можно оформить подписку, а также оплатить доставку товаров первой необходимости, которые принесет почтальон.

Возможность оплатить счета за коммунальные услуги, телефонию, интернет с помощью МПКТ востребована и у дачников. Услуга позволяет принимать оплату по счетам прямо с дачных участков.

«Развитие современных сервисов для жителей региона – это часть комплексной программы Почты России по повышению качества обслуживания. Особенно эта услуга востребована в сельской местности, где почтальон, как правило, является проводником всех основных социальных функций», — комментирует директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Отметим, что за 5 месяцев 2020 года объем услуг, оказанных с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов, увеличился почти в 2 раза.