Услуги УЖК «Зеленый сад — мой дом» теперь доступны для собственников квартир любого дома Рязани

Как получить образцовое обслуживание дома? Выбрать правильную управляющую компанию! Группа управляющих компаний «Зеленый сад — Мой дом» готова предложить качественный и оперативный сервис для жителей любых рязанских домов.

Собственники квартир в домах № 27, 29 на улице Баженова уже оценили первые положительные изменения после смены прежней управляющей организации на ГУК «Зелёный сад — мой дом». Сотрудники компании покрасили детскую площадку, сделали разметку на парковке, скосили траву, убрали весь мусор, повесили новые удобные навигационные таблички.

Один из основных принципов УЖК — делать для жильцов больше, чем положено Жилищным кодексом. Уровень сервиса, который предлагает компания, неизменно высокий. Все проблемы — будь то жалоба на слабый напор воды в кране или замечание об отлетевшем от почтового ящика номере — решаются в тот же день. А на случай непредвиденных ситуаций разработан поэтапный план ликвидации, где у каждого сотрудника своя задача. Жители не остаются без помощи даже по ночам и в выходные — аварйино-диспетчерская служба на связи круглосуточно. У каждого собственника есть доступ к личному кабинету в специальном мобильном приложении, где можно управлять услугами онлайн и оплачивать счета.

Кроме того, «Зеленый сад — Мой дом» предоставляет дополнительный сервис для своих клиентов. Собственники квартир могут получить GREEN CARD — карты, которые дают первоочередное право на обслуживание и включают в себя пакет опций: сантехнические, электротехнические и столярно-монтажные работы. В списке такие популярные услуги, как замена счетчика воды, устранение засора и прочистка сифона под раковиной, ремонт смесителя, навеска люстры и бра, навеска полок и шкафчиков и многие другие. Цены на сервисное абонентское обслуживание — ниже рыночных.

Подробнее об услугах и тарифах можно узнать на сайте uk.green-garden.ru или по телефону +7 (4912) 77-77-74.





