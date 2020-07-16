Ушёл из жизни ветеран рязанского футбола Евгений Мочёнов

Ушёл из жизни ветеран рязанского футбола Евгений Алексеевич Мочёнов. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

Мочёнову было 74 года, вся его жизнь была связана с футболом. В 70-х годах он был одним из лучших полузащитников в рязанском футболе, выступал за команду «Электрон», затем тренировал этот клуб. Затем работал тренером в ДЮСШ «Золотые купола» в Рязани.

Также Мочёнов возглавлял федерацию футбола Рязани, активно участвовал в жизни Рязанского футбольного Союза.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.