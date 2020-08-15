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Новости РязаниОбщество

Ушёл из жизни рязанский журналист Валентин Ушаков

7info

В субботу, 15 августа, в возрасте 76 лет ушёл из жизни рязанский журналист Валентин Ушаков. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 

Валентина Дмитриевича хорошо знают в Скопине. Долгое время он работал в местной районной газете, был редактором. Затем перешёл на работу в Скопинский агролицей №38 (СТЭК). В 90-х годах прошлого века он работал там заместителем директора по учебной части. В соавторстве с другими педагогами Ушаков выпускал учебники. 

В 2000-х годах он вновь вернулся в районную газету. Выйдя на пенсию, Валентин Дмитриевич продолжал писать в «Скопинский вестник». Также журналист помогал выпускать газету храма в селе Победное. 

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РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного. 

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