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Ушёл из жизни главный внештатный детский инфекционист Минздрава Рязанской области

Валерия Мединская
Фото: ГКБ №11

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29 апреля ушла из жизни главный внештатный детский инфекционист Минздрава Рязанской области, заведующая детским инфекционным ларингитным отделением ГКБ №11 Марина Пискунова. Информация об этом появилась на сайте больницы.

– Коллектив ГБУ РО «Городская клиническая больница N°11» выражает глубокие соболезнования родным и близким Марины Анатольевны в связи с невосполнимой утратой, – говорится в сообщении.

Марина Пискунова скончалась на 61-м году жизни. Отмечается, что она проработала в детском инфекционном ларингитном отделении больницы более 35-ти лет.

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