Управляющий Рязанским отделением Сбербанка поздравил рязанцев с Днём России

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Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семёнов поздравил рязанцев с Днём России.

Уважаемые рязанцы!

От всего сердца поздравляю вас с Днем России!

12 июня – замечательный праздник, который является одним из ярчайших символов суверенитета нашей страны.

Наряду с другими значимыми государственными праздниками День России дает нам возможность почувствовать неразрывность исторического пути нашей страны, величие ее героического прошлого и значимость нынешних достижений, ее единство и неделимость.

Успех всей страны зависит от эффективного труда каждого из нас. Мы – вместе, мы – едины, и впереди у нас большие свершения.

Желаю здоровья, благополучия, счастья, мира, добра и уверенности в завтрашнем дне.