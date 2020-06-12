Управляющий Рязанским отделением Сбербанка поздравил рязанцев с Днём России

Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семёнов поздравил рязанцев с Днём России.
Уважаемые рязанцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!
12 июня – замечательный праздник, который является одним из ярчайших символов суверенитета нашей страны.
Наряду с другими значимыми государственными праздниками День России дает нам возможность почувствовать неразрывность исторического пути нашей страны, величие ее героического прошлого и значимость нынешних достижений, ее единство и неделимость.
Успех всей страны зависит от эффективного труда каждого из нас. Мы – вместе, мы – едины, и впереди у нас большие свершения.
Желаю здоровья, благополучия, счастья, мира, добра и уверенности в завтрашнем дне.
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