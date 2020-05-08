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Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семёнов поздравил рязанцев с Днём Победы

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Дорогие ветераны! Уважаемые рязанцы!

От лица Рязанского отделения Сбербанка я хочу поздравить вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая — священный и дорогой для каждого из нас праздник, который мы встречаем с особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг тех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу!

Дорогие наши ветераны! Спасибо вам за спасенную страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом! Вы — пример огромной мощи, стойкости и мужества!

Я хочу пожелать всем счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам! Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами.

С праздником! С Днем Победы!

Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семёнов

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