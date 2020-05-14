Уполномоченный по правам предпринимателей: бизнес столкнётся с отсутствием покупательского спроса

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В четверг, 14 мая, на заседании Рязанской облдумы уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Михаил Пронин рассказал о своей работе в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

За отчетный период бизнес-омбудсмену поступило 300 обращений. Доля письменных жалоб, по которым права заявителя были полностью или частично восстановлены, составила почти 65%. Было зафиксировано 139 жалоб на действия или бездействие представителей органов власти.

В докладе уполномоченный также сформулировал предложения по минимизации последствий, связанных с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что при определении получателей поддержки, необходимо принимать во внимание не только вхождение в список наиболее пострадавших отраслей экономики, но и потерю значительной части выручки.

В ходе обсуждения доклада бизнес-омбудсмен высказал идею о возможности предоплаты при осуществлении государственных закупок. Также Михаил Пронин акцентировал внимание на необходимости проведения мероприятий, направленных на развитие покупательского спроса.

– Первое, с чем столкнется бизнес, это отсутствие покупательского спроса. У нас два вида покупателей: граждане и госструктуры по государственным закупкам, по закупкам госкорпораций. Вот здесь крайне важно, чтобы был понятен этот спрос, – сказал он.

Депутат Татьяна Гусева обратила внимание на проблему сохранения рабочих мест, подчеркнув, что в настоящее время в малом и среднем бизнесе занято около 100 тысяч рязанцев и предпринимателям необходимо помочь сохранить эти рабочие места.