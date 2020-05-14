Уполномоченный по правам человека: рязанцы жалуются на ЖКХ, пенсионное и соцобслуживание

В четверг, 14 мая, депутаты Рязанской областной Думы обсудили доклад о работе в 2019 году уполномоченного по правам человека в регионе Натальи Епихиной. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.
По информации омбудсмена, в прошлом году поступило более полутора тысяч обращений. Наибольшее количество жалоб связано с нарушениями прав на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание. Почти на 20% увеличилось число жалоб на пенсионное и социальное обслуживание. В социальной сфере проблемными для граждан являются вопросы получения инвалидности, обеспечения доступной среды для маломобильных граждан, предоставления мер поддержки отдельным категориям населения, уход за пожилыми членами семьи, опекунство над недееспособными людьми, обеспечение техническими средствами реабилитации.
В 2019 году значительно возросло количество обращений от заключенных, почти в два раза – на нарушения прав рязанцев на образование. Незначительный рост отмечен по направлениям миграционного и регистрационного учета, здравоохранения.
Парламентарии задали уполномоченному вопросы о соблюдении прав граждан на доступность и качество оказания медицинской помощи, благоприятную окружающую среду, взаимодействии с НКО.
По итогам рассмотрения депутаты приняли доклад уполномоченного по правам человека к сведению.
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