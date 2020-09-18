«УмКа» представила новый вид носителя для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Теперь платить за проезд в автобусах, троллейбусах и маршрутках можно с помощью попсокета. Он крепится на заднюю часть смартфона и при оплате прикладывается в аппарату.

Сообщается, что пополнить баланс попсокета можно по его номеру. Он указан на самом девайсе.

В мэрии Рязани отметили, что «в настоящее время попсокеты пользуются большой популярностью». С их помощью оплату проезда можно ускорить и сделать легче.