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«УмКа» представила новый вид носителя для оплаты проезда в общественном транспорте

7info

«УмКа» представила новый вид носителя для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Теперь платить за проезд в автобусах, троллейбусах и маршрутках можно с помощью попсокета. Он крепится на заднюю часть смартфона и при оплате прикладывается в аппарату.

Сообщается, что пополнить баланс попсокета можно по его номеру. Он указан на самом девайсе. 

В мэрии Рязани отметили, что «в  настоящее время попсокеты пользуются большой популярностью». С их помощью оплату проезда можно ускорить и сделать легче.

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«УмКа» представила новый вид носителя для оплаты проезда в общественном транспорте

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Теперь платить за проезд в автобусах, троллейбусах и маршрутках можно с помощью попсокета. Он крепится на заднюю часть смартфона и при оплате прикладывается в аппарату.
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