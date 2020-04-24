Умерла создатель конфет «Птичье молоко»

В пятницу, 24 апреля, во Владивостоке на 87-м году жизни скончалась создатель знаменитых конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Чулкова – уроженка Рязанской области. Она родилась в 1934 году в деревне Теродей. В 40-м году семья переехала на Дальний Восток. Там в 16 лет Анна Чулкова начала работу на местной кондитерской фабрике.
Сегодня, 24 апреля, на 87-м году ушла из жизни Почётный гражданин города Владивостока и создатель знаменитых конфет «Птичье молоко» Анна Фёдоровна Чулкова.
Анна Фёдоровна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области. Её семья в 1940 году по программе переселения оказалась на Дальнем Востоке. Трудиться на Владивостокской кондитерской фабрике она начала в 16 лет.
Знаменитый конфеты «Птичье молоко» появились в СССР в 1967 году. Тогда для их создания в Москву приехали кондитеры со всей страны. Именно Чулкова предложила лучший рецепт.
Также Анна Чулкова разработала рецепты конфет «Комета», «Метеорит» и «Золотой рог».
Похороны Анны Чулковой пройдут 28 апреля на Морском кладбище во Владивостоке.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram