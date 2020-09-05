Умерла рязанская актриса Зоя Пятницкая

В пятницу, 4 сентября, ушла из жизни рязанская актриса Зоя Пятницкая. Об этом сообщается в официальной группе Рязанского ТЮЗ в социальной сети ВКонтакте.

Пятницкая – Почётный работник культуры и искусства Рязанской области Зоя Пятницкая. Выпускница Воронежского государственного института искусств. До Рязани работала в театрах Нальчика, Кирова, Хабаровска. В наш город переехала в 1992 году.

В Рязанском ТЮЗе Зоя Викторовна сыграла множество разноплановых ролей – комических, трагических. Актриса играла в спектаклях и для детей, и для взрослых.

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Сообщается, что Пятницкая скончалась после тяжёлой болезни.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.