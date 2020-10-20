Ученики Скопинского района приняли участие в международной акции «День IT-знаний»

Ученики 9-го класса Чулковской школы Скопинского района приняли участие в международной акции «День IT-знаний». Мероприятие прошло в формате онлайн-урока при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщает пресс-служба скопинской администрации.

Специалисты «Mail.ru Group» и других IT-компаний рассказали школьникам об устройстве популярных сервисов, создании технологий в соцсетях и востребованных профессиях в будущем.

— Вместе со школьниками IT-специалисты обсудили актуальную на сегодняшний день тему — «Технологии в социальных сетях». На встрече обсудили, что скрывается за привычным интерфейсом социальных сетей, и какие профессии стоят за их созданием, — рассказали в ведомстве.

Во время прямого эфира учащиеся прошли тест на определение будущей профессии и посетили мастер-классы.