Участники проекта #КартаКосмосРязань посетили село Семион

7 августа в рамках проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» состоялась поездка в село Семион – родину космонавта Геннадия Стрекалова.

Участники экспедиции побывали в сельской библиотеке, где бережно хранятся расшифровки переговоров космонавта с ЦУПом.

В сопровождении Василия Юрьева – председателя общества исследователей Кораблинского района и Юрия Васильевича Харина – краеведа, журналиста, почётного гражданина Кораблинского района совершили экскурсию по селу Семион и посетили дом, в котором космонавт провёл детские годы.

Кульминационным моментом экспедиции стало интервью с дочерью космонавта – Татьяной Стрекаловой. Подробный отчёт о поездке и расшифровка интервью совсем скоро в специальном разделе сайта.