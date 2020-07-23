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Участники форума «День поля Рязанской области» посетили опытные делянки

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В четверг, 23 июля, в Рязанской области стартовал крупнейший агропромышленный форум «День поля». Впервые в этом году форум проходит в течение двух дней.

В первый день одной из площадок форума стали опытные делянки сельскохозяйственных культур в селе Подвязье Рязанского района.

Посевы озимой и яровой пшеницы, ячменя, ультроскороспелых сортов сои были заложены учёными Института семеноводства и агротехнологий — филиала Центра ВИМ. Многие сорта выведены селекционерами института.

Сегодня участники форума увидели, как эти культуры и сорта растут и развиваются в условиях повышенного увлажнения и неблагоприятных погодных условий.

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