Участники форума «День поля Рязанской области» посетили опытные делянки

В четверг, 23 июля, в Рязанской области стартовал крупнейший агропромышленный форум «День поля». Впервые в этом году форум проходит в течение двух дней.

В первый день одной из площадок форума стали опытные делянки сельскохозяйственных культур в селе Подвязье Рязанского района.

Посевы озимой и яровой пшеницы, ячменя, ультроскороспелых сортов сои были заложены учёными Института семеноводства и агротехнологий — филиала Центра ВИМ. Многие сорта выведены селекционерами института.

Сегодня участники форума увидели, как эти культуры и сорта растут и развиваются в условиях повышенного увлажнения и неблагоприятных погодных условий.