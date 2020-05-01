У жителя Рязанской области изъяли наркотики

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В Рязанской области после вмешательства прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков. Об этом сообщил сайт прокуратуры региона.

Сотрудники прокуратуры Рязанского района изучали материалы уголовного дела о задержании в деревне Турлатово мужчины. При себе у него нашли наркотическое вещество. Задержанный рассказал, что приобрёл его для личного пользования через интернет. 

После проверки полицейские возбудили ещё одно дело – на этот раз в отношении неизвестного продавца наркотиков. Его расследование продолжается. 

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