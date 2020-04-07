У сотрудницы рязанской газеты взяли анализы на COVID-19

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У сотрудницы газеты «КП Рязань» Марины Севериной взяли анализы на коронавирус. Об этом сообщается на сайте издания.

Северина работает дизайнером и верстальщиком газеты. Целый месяц отпуска она провела в Москве. В Рязань вернулась две недели назад, после этого почувствовала себя плохо. У девушки поднялась температура. Марине прописали антибиотики, но это не помогало, после чего врач назначил уколы.

Марина Северина рассказала, что 3 апреля пришла на приём к терапевту в поликлинику ОКБ. Прямо в кабинете у рязанки начался резкий кашель. В течение двух недель у неё температура в районе 38 градусов, не опускается.

– Лекарства не помогали, и вот сегодня прошла очередное обследование, – приводит КП слова сотрудницы.

У Севериной взяли анализы на коронавирус и грипп. Когда будут результаты, она не знает. Девушка отметила, что в больницу Семашко её пока не кладут, при этом она всё время находится дома и даже по квартире не ходит.