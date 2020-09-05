У школы в Рязани сфотографировали гору выброшенной еды

У школы №36 в Рязани сфотографировали гору выброшенной под дерево еду. Снимки от анонимного автора размещены в группе Типичная Рязань.

Пользователь соцсети написал, что выбросили рис, гречку, котлеты, плов с мясом.

– Платим деньги, чтобы кормить птичек? – задаётся вопросом пользователь ВК.

Пресс-служба администрации Рязани сообщила, что по данному факту будет проведена административная проверка. Установить человека, выбросившего еду, будет нетрудно, так как на школе установлены камеры видеонаблюдения.

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Также в мэрии отметили, что утилизация пищевых отходов должна осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН. Подобные нарушения будут строго пресекаться.