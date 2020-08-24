У рязанца арестовали иномарку за нарушения ПДД

Рязанские приставы арестовали автомобиль рязанца. Мужчина не оплатил штрафы ГИБДД, а также задолжал по налогам 74 тысячи 123 рубля. К сумме долга прибавится исполнительский сбор в размере 57 тысяч 52 рублей.

Судебные приставы в присутствии понятых арестовали автомобиль Nissan Almera, предварительно оценив его в 100 тысяч рублей. Автомобиль остановили владельцу на ответственное хранение.

УФССП России по Рязанской области напоминает: чтобы получить арестованное имущество необходимо погасить накопившуюся задолженность

в полном объеме.