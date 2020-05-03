У ХК «Рязань» вновь появился клуб-партнёр в КХЛ

В новом сезоне клубом-партнёром ХК «Рязань» станет подольский «Витязь», выступающий в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».
Напомним, в прошлом сезоне руководство «Рязани» не сумело заключить партнерского соглашения ни с каким из клубов. Сезоном ранее партнёром нашей команды был ХК «Сочи». Тогда, например, за «Рязань» играл вратарь Пётр Кочетков, лучший голкипер МЧМ.
Соглашение с «Витязем» рассчитано на ближайший сезон. Команда из КХЛ сможет направлять в «Рязань» своих хоккеистов для набора игровой практики.
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