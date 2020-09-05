У ЦПКиО в Рязани сфотографировали гуляющего павлина

Недалеко от ЦПКиО в Рязани гуляет павлин. Информация об этом появилась в группе Новости Рязани ВКонтакте.

По словам очевидца, птицу он сфотографировал у дома №16 на улице Родниковой.

– Вот такая красота гуляет по окрестностям ЦПКиО, – написал рязанец.

Фото и видео: Вадим Русов