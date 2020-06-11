У церкви в Константинове собирается народ для прощания с погибшим в ДТП с актёром Ефремовым

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В четверг, 11 июня, в Рыбновском районе похоронят Сергея Захарова, водителя, который погиб в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым.

Родственники уже забрали гроб из Москвы и в скором времени приедут в Константиново, где в местном храме пройдёт отпевание. Пока у церкви не так много людей, но они подходят, чтобы проститься с земляком.

Напомним, авария, после которой погиб Сергей Захаров, произошла вечером в понедельник, 8 июня, на Смоленской площади в Москве. Актёр Михаил Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.