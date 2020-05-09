Тысячи рязанцев присоединились к онлайн-акциям, посвященным Дню Победы

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9 мая и в предпраздничные дни тысячи рязанцев приняли участие в онлайн-акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Патриотические акции «Окна Победы», «Великие песни великой Победы», «Синий платочек» проходят в социальных сетях под соответствующими хештегами и организованы с тем, чтобы почтить память героев и участников войны.

Так, учащиеся школ города и все неравнодушные рязанцы украсили окна своих домов рисунками на тему: «9 мая — День Победы!», «75 лет Великой Победы!» и выкладывали фото в Интернет с хештегами.

Онлайн-акция «Синий платочек» — это благодарность всем женщинам, которые сохранили и возродили жизнь в стране. Это память о женщине, благодаря сердцу и рукам которой ковалась Победа и поднималась страна. Название акции выбрано не случайно. Образ синих платочков увековечен в одноименной песне Клавдии Шульженко. С этой песней в Великую Отечественную войну бойцы шли в бой. Синие платочки — символ любви и надежды тех, кто ждал бойцов в тылу и верил в Победу.

В рамках акции реализуется флешмоб в социальных сетях. Рязанцы, жители всей страны снимают свои видеоролики, в которых поют или исполняют вальс с синим платочком под одноименную песню и размещают видеозапись с хештегом #СинийПлаточек в социальных сетях.

Также рязанцы принимают активное участие в акции #ВеликиеПесниВеликойПобеды. Горожане всех возрастов записывают ролики, где исполняют легендарные, любимые всеми песни военных лет и публикуют видео в соцсетях с хештегом.