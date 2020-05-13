Туи в сквере на Новослободской будут поливать дважды в неделю

В администрации Рязани, рассказали, кто будет заботиться о туях в сквере на Новослободской. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что в новом сквере засыхают молодые деревья. Сквер разбили в конце прошлого года на месте старых деревянных домов. Здесь уложили асфальт, высадили деревья, обустроили газоны.
Как сообщили в администрации города, с приходом тепла деревья регулярно поливают подрядчики. Также в рамках гарантийных обязательств производится подкормка и подвязка деревьев. Работы велись .
Сейчас подрядчик готовит соответствующее письмо для того, чтобы в дальнейшем уход за туями осуществляли специалисты Дирекции благоустройства города. Управление благоустройство информирует, что теперь деревья будут поливать дважды в неделю.
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