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Трусова сделала заявление по поводу перехода к Плющенко

7info
Фото: @avtrusova
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Фигуристка Александра Трусова у себя в инстаграме сделала заявление по поводу перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 

Уроженка Рязани написала, что в жизни бывают такие моменты, когда надо делать ответственный шаг, чтобы пойти к новым рубежам и свершениям.

– Не всегда это простое решение, но если всё обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить, – написала Александра.

Она отметила, что евгений Плющенко это не только великий спортсмен, но и настоящий человек. Он сумел принять все вызовы и выстоять.

Трусова выразила благодарность людям, с которыми работала, и лично Этери Тутберидзе. Она написала, что собирается подарить великому тренеру не один букет её любимых цветов. 

Также Трусова поблагодарила школу «Самбо 70». 

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