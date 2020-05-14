Трусова сделала заявление по поводу перехода к Плющенко

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Фигуристка Александра Трусова у себя в инстаграме сделала заявление по поводу перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Уроженка Рязани написала, что в жизни бывают такие моменты, когда надо делать ответственный шаг, чтобы пойти к новым рубежам и свершениям.

– Не всегда это простое решение, но если всё обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить, – написала Александра.

Она отметила, что евгений Плющенко это не только великий спортсмен, но и настоящий человек. Он сумел принять все вызовы и выстоять.

Трусова выразила благодарность людям, с которыми работала, и лично Этери Тутберидзе. Она написала, что собирается подарить великому тренеру не один букет её любимых цветов.

Также Трусова поблагодарила школу «Самбо 70».