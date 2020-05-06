Трое сотрудников рязанского роддома заболели коронавирусом

Трое медработников рязанского городского родильного дома №2 трое заразились COVID-19. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального минздрава.
Уже выявлены контакты заболевших. Сами они находятся под медицинским наблюдением, им оказывается необходимая помощь.
В минздраве также пояснили, что закрывать медучреждение не планируется. Всех рожениц и персонал проверят на коронавирус. В учреждении проведут дезинфекцию.
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