Трое рязанцев с положительными анализами на коронавирус находятся в тяжёлом состоянии

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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Три человека, у которых были положительные анализы на коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила оперативная группа правительства. 

Всего по состоянию на 12 часов 12 апреля в регионе зарегистрирован 71 случай коронавируса, 49 человек условно заражённые – они ожидают подтверждение результатов анализов на COVID-19. 

По данным Минздрава, шесть пациентов сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, трое из них – в тяжёлом состоянии. Все эти люди находятся в больнице имени Семашко в Рязани под круглосуточным наблюдением врачей.

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