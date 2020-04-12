Трое рязанцев с положительными анализами на коронавирус находятся в тяжёлом состоянии

-

Три человека, у которых были положительные анализы на коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила оперативная группа правительства.

Всего по состоянию на 12 часов 12 апреля в регионе зарегистрирован 71 случай коронавируса, 49 человек условно заражённые – они ожидают подтверждение результатов анализов на COVID-19.

По данным Минздрава, шесть пациентов сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, трое из них – в тяжёлом состоянии. Все эти люди находятся в больнице имени Семашко в Рязани под круглосуточным наблюдением врачей.