Три юных рязанки гуляли по крыше высотки

В Рязани подростков снова заметили гуляющими по крыше многоэтажных домов. На этот раз пользователи соцсетей заметили трёх девочек на крыше дома на улице 3-и Бутырки. Пост об этом появился в группе «Типичная Рязань».

Как сообщает автор поста, любительницам острых ощущений было от 7 до 13 лет. Мужчина даже подробно описал их внешность и одежду, чтобы родители смогли опознать своих детей и провести с ними воспитательную работу.

Автор поста отметил, что спугнул девочек, и они быстро убежали. Комментаторы, как обычно, разделились на тех, кто считает прогулки по крышам опасными для жизни, и тех, кто не видит в этом ничего страшного, потому что сам так делал в юности.

Фото из группы Типичная Рязань