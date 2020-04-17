Три отделения ОКБ в Рязани закрыли на карантин из-за коронавируса

В Рязани три отделения ОКБ закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом.
Мужчина поступил в больницу, ему требовалась экстренная помощь. Врачи спасли жизнь пациенту, после чего выяснилось, что у него положительный анализ на COVID-19.
В больнице из-за этого на карантин закрыты три отделения. Медики, контактировавшие с заражённым, и пациенты также на карантине.
В больнице провели дезинфекцию, пока прекращена плановая госпитализация. Экстренную помощь в ОКБ пациентам продолжают оказывать.
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