Тренер-иностранец покинул ЖФК «Рязань-ВДВ»

Сербский тренер Горан Алексич принял решение уйти из ЖФК «Рязань-ВДВ». Об этом сообщил официальный сайт команды.

В сообщении отмечается, что главный тренер выразил желание покинуть клуб после долгой разлуки с командой из-за карантина. Сотрудничество было прекращено по обоюдном согласию сторон.

Отметим, что о назначении Алексича было объявлено 28 января 2020 года. Руководил «десантницами» он менее полугода. За это время команда под его руководством не сыграли ни одного официального матча.

Чемпионат России среди женских футбольных команд должен стартовать 1 августа. Его участниками станут восемь клубов.