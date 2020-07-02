Тариф на вывоз мусора в Рязанской области заморожен

-

Стоимость вывоза мусора в Рязанской области с 1 июля подниматься не будет. Об этом сообщила пресс-служба регионального оператора.

В сообщении отмечается, что тариф заморожен минимум до конца 2020 года. Такое решение представители «Эко-Пронска» назвали справедливым в условиях пандемии коронавируса.

Пресс-служба регионального мусорного оператора также сообщила, что компания постоянно развивается, закупая новую технику и оптимизируя качество работы.