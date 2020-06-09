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Сын погибшего рязанца рассказал, какое наказание он хотел бы для Ефремова

7info
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Сын рязанца Сергея Захарова Виталий и его племянник Андрей в интервью Mash | Мэш

рассказали, какого наказания они хотели бы для Ефремова.

Напомним, вечером в понедельник, 8 июня, актёр Михаил Ефремов врезался в автомобиль, которым управлял Сергей Захаров. В момент ДТП артист был сильно пьян. Рязанца доставили в больницу, где он впоследствии скончался. 

Виталий (на видео он слева) и Андрей хотят, чтобы Ефремова наказали по закону.  

– Я не понимаю людей, у которых достаточно много денег –  у них такси, личный водитель. Если всё сойдёт на тормозах, тогда надо всем садиться пьяными за руль, – заявил Виталий.

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