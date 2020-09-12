Своя управляющая компания – ключ к спокойному и комфортному проживанию

Обслуживать новостройки, с учетом требований и интересов всех собственников жилья помогает своя управляющая структура. Поэтому по всей территории России активно действуют специальные организации, которые выполняют полный контроль.

Таким образом, Управляющая компания – это посредник между жильцами и коммунальными организациями, строительными агентствами, оказывающими профессиональные услуги по уходу за недвижимостью.

Управление многоквартирным домом – важный вопрос, решение которого связано с поддержанием комфорта и безопасности для жизни в нем. Оно подразумевает организацию благоприятных условий, обеспечение безопасности, должного функционирования и эксплуатации дома.

Управляющая организация регулирует и организует все то, что относится к содержанию дома и придомовой территории, обеспечению должного функционирования здания и его систем. Решает проблему оказания коммунальных услуг и снабжения энергетическими ресурсами, готовит строение к зимнему сезону, поддерживает работу счетчиков и инженерно-технических сетей и оборудования. Содержание подъезда в чистоте, организация санитарной уборки, озеленение придомовой территории также относятся к задачам управляющей инстанции.

Одновременно, данная организация следит за тем, чтобы жильцы честно пользовались предоставляемыми ресурсами, и выявляет злоупотребляющих нарушителей.

Часто управляющие компании оказываются недобросовестными, не выполняют свои обязанности должным образом и вводят жильцов дома в заблуждение. Чтобы такого не происходило нужно качественно подходить не только к выбору самого дома, но и к выбору УК.

Управляющая компания ООО «Веллком-Сервис» является структурным подразделением холдинга VELLCOM group. Осуществляет свою деятельность в Рязани с 2008 года. Качественные условия проживания жильцов и безопасность окружающей среды — ключевые задачи организации.

Веллком-Сервис предоставляет комплексное обслуживание жилых домов:

– содержание и озеленение придомовой территории:

Зеленая зона, где размещаются цветники, скверы, открытые газонные участки, деревья и кустарники, — выполняет функции защиты от пыли и шума, ветровых потоков, а также служит способом ограждения планировочных элементов. Озеленение придомовой территории осуществляется в соответствии с правилами ее использования и планировкой территории. Растения подбираются с учетом биологических особенностей различных видов.

– уборка территории, подъездов и паркинга:

Уборочная техника дает возможность быстро и качественно очищать дороги и тротуары, вывозить убранный мусор и снег. Для очистки от снега, грязи и листвы, компания использует свою технику лучших зарубежных производителей.

Управляющая инстанция имеет доступ к арсеналу холдинга VELLCOM group и его специалистам. В кратчайшие сроки готова справиться с любыми последствиями природных стихий.

– содержание и текущий ремонт мест общего пользования, кровли, электрощитов и ВРУ, систем водоснабжения и канализации:

Веллком-Сервис поддерживает в исправном техническом состоянии элементы конструкций и инженерные системы, заданные параметры и режимы работы оборудования многоквартирных домов. По мере необходимости, производит ремонтные работы коммунальных систем, электрических сетей и канализации. Также осуществляются фасадные работы, заменяются или ремонтируются поврежденные в процессе эксплуатации элементы интерьера подъездов.

– проведение технических осмотров конструктивных элементов дома, инженерных коммуникаций и оборудования:

Сотрудники управляющей компании еженедельно проводят профилактический осмотр технического и санитарного состояния всех инженерных систем и коммуникаций. Сервис оказывает полный комплекс услуг по техническому обслуживанию многоквартирных домов, который распространяется на места общего пользования в доме: подъезды, лифты, лестничные клетки, мусоропроводы, подвалы, чердачные помещения, территорию, прилегающую к дому.

Диагностика всех систем жизнеобеспечения здания гарантирует собственникам спокойное проживание на своей территории.

– наблюдение за территорией и общедомовым имуществом с использованием технических средств:

УК поддерживает порядок и осуществляет контроль за общим хозяйством многоквартирных домов. Повсеместно используются новейшие системы видеонаблюдения, установленные по периметру и в подъездах домов, системы доступа на территорию и в помещения с помощью магнитных замков, современные домофоны, передающие звуковой и видеосигнал. Пример: жилой дом бизнес-класса на ул. 2-я Линия, 9.

Веллком-Сервис располагает для этого всеми необходимыми техническими средствами.

Данные мероприятия производятся в соответствии с договором на управление домом и законодательством РФ.

Таким образом, все многоквартирные дома и прилежащие к ним территории от VELLCOM group оснащены качественным и постоянным сервисом обслуживания и полным контролем.

Выбирайте VELLCOM group!