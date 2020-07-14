Свежие данные о заболеваемости COVID-19 по районам Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 вторника, 14 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс 766 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 2954 (+10), Касимов – 160 (+6), Сасово – 101 (+5), Скопин – 132 (+1), Рыбное – 158, Михайлов – 69, Ряжск – 162 (+2), Спасск – 31, Шацк – 33, Клепики – 25, Кораблино – 35 (+1), Новомичуринск – 130 (+1).

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 40 (+1);

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 37 (+1);

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 88;

Клепиковский район – 108 (+1);

Кораблинский район – 25;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 95;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 42;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 86;

Ряжский район – 28 (+1);

Рязанский район – 265;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 49;

Сасовский район – 31 (+1);

Скопинский район – 108 (+1);

Спасский район – 84 (+1);

Старожиловский район – 26;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 27 (+1);

Шацкий район – 37;

Шиловский район – 117 (+1).