Вторник, 14 июля, 2020
22.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Свежие данные о заболеваемости COVID-19 по районам Рязанской области

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 вторника, 14 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс 766 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: 

Рязань – 2954 (+10), Касимов – 160 (+6), Сасово – 101 (+5), Скопин – 132 (+1), Рыбное – 158, Михайлов – 69, Ряжск – 162 (+2),  Спасск – 31, Шацк – 33, Клепики – 25, Кораблино – 35 (+1), Новомичуринск – 130 (+1).

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 40 (+1);

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 37 (+1);

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 88;

Клепиковский район – 108 (+1);

Кораблинский район – 25;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 95;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 42;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 86;

Ряжский район – 28 (+1);

Рязанский район – 265;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 49;

Сасовский район – 31 (+1);

Скопинский район – 108 (+1);

Спасский район – 84 (+1);

Старожиловский район – 26;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 27 (+1);

Шацкий район – 37;

Шиловский район – 117 (+1).

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяБанк «Открытие»: жители регионов Центральной России готовы отказаться от копейки
Следующая статьяРучей Песоченка очистили от загрязнений

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанка пожаловалась на очереди у Дворца торжеств

Новости Рязани
Рязанка пожаловалась на большие очереди у Дворца торжеств в Рязани. Об этом она написала в комментариях на странице губернатора Рязанской области Николая...
Узнать больше

Полиция напомнила, как поменять просроченные водительские удостоверения

Новости Рязани
На сайте УМВД России по Рязанской области появилась информация о порядке замены водительских удостоверений, срок действия которых истёк.  Поменять...
Узнать больше

Ручей Песоченка очистили от загрязнений

Новости Рязани
В Рязани очистили от загрязнений Ручей Песоченка. Депутат Рязанской областной Думы Татьяна Баринова обратилась за помощью к руководству АО «РНПК».
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 13 июля

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор главных событий Рязани и Рязанской области за 13 июля. В Рязани планируют становить арт-объекты...
Узнать больше

Рязанские выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике

Новости Рязани
В понедельник, 13 июля, в Рязанской области выпускники сдавали ЕГЭ по истории и физике. Историю в 18 пунктах проведения экзамена сдавали 786...
Узнать больше

В Рязани запускают городские фонтаны

Новости Рязани
В понедельник, 13 июля, в Рязани приступили к пуску фонтанов. В настоящее время завершаются технические работы и заполнение чаш. Ранее на фонтаны...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты

Акценты
Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов,...
Узнать больше

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+