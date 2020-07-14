Свежие данные о заболеваемости COVID-19 по районам Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 вторника, 14 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс 766 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 2954 (+10), Касимов – 160 (+6), Сасово – 101 (+5), Скопин – 132 (+1), Рыбное – 158, Михайлов – 69, Ряжск – 162 (+2), Спасск – 31, Шацк – 33, Клепики – 25, Кораблино – 35 (+1), Новомичуринск – 130 (+1).
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 40 (+1);
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 37 (+1);
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 88;
Клепиковский район – 108 (+1);
Кораблинский район – 25;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 95;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 42;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 86;
Ряжский район – 28 (+1);
Рязанский район – 265;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 49;
Сасовский район – 31 (+1);
Скопинский район – 108 (+1);
Спасский район – 84 (+1);
Старожиловский район – 26;
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 27 (+1);
Шацкий район – 37;
Шиловский район – 117 (+1).
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