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Свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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По состоянию на 08.30 среды, 3 июня, в Рязанской области зарегистрировано 3653 случая заболевания коронавирусной инфекцией.​ Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Положительные тесты на COVID-19 ещё 75 рязанцев находятся на проверке в Роспотребнадзоре.

На этот момент опергруппе известно о 10209 гражданах, прибывших из-за границы, или контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Из них под наблюдением медиков сейчас находится 1955 человек. 

– 8254 гражданина его уже прошли, они обследованы и здоровы, – говорится в сообщении оперативной группы.

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