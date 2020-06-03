Свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области

По состоянию на 08.30 среды, 3 июня, в Рязанской области зарегистрировано 3653 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Положительные тесты на COVID-19 ещё 75 рязанцев находятся на проверке в Роспотребнадзоре.
На этот момент опергруппе известно о 10209 гражданах, прибывших из-за границы, или контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Из них под наблюдением медиков сейчас находится 1955 человек.
– 8254 гражданина его уже прошли, они обследованы и здоровы, – говорится в сообщении оперативной группы.
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