Свежие данные о COVID-19 в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 12.00 24 сентября в регионе зарегистрировано 7 тыс 973 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4152, Касимов – 202, Сасово – 183, Скопин – 196, Рыбное – 204, Михайлов – 83, Ряжск – 233, Спасск – 43, Шацк – 40, Клепики – 30, Кораблино – 48, Новомичуринск – 158.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 52;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 6;
Касимовский район – 129;
Клепиковский район – 128;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 38;
Михайловский район – 122;
Пителинский район – 8;
Пронский район – 50;
Путятинский район – 18;
Рыбновский район – 142;
Ряжский район – 39;
Рязанский район – 372;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 65;
Сасовский район – 54;
Скопинский район – 141;
Спасский район – 118;
Старожиловский район – 49;
Ухоловский район – 12;
Чучковский район – 31;
Шацкий район – 49;
Шиловский район – 145.