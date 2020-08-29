Свежие данные о числе заболевших COVID-19 по районам Рязани

Пресс-служба администрации Рязани сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Актуальная информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 15 часов пятницы, 28 августа, в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 105 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживают 3 тыс 662 заболевших.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский, там выявлено 1190 случаев. В Октябрьском районе Рязани заболели 1033 человека, в Железнодорожном – 890.

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Меньше всего заражённых в Советском районе города – 549 случаев.