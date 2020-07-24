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Новости РязаниОбщество

Свежая статистика по COVID-19 в Рязанской области

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16605 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран. 14697 из них обследованы и здоровы.1908 человек находятся под присмотром врачей.

32 теста в настоящее время находятся на подтверждении. В регионе зарегистрировано 6094 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Статистика по районам области выглядит следующим образом:В Рязанском районе – 281, г. Ряжск – 183, г. Касимов – 169, г. Рыбное – 168, г. Скопин – 138, г. Новомичуринск – 135, Шиловском районе – 127, г. Сасово – 119. В Клепиковском районе – 115, Скопинском – 112, Касимовском – 104. В Михайловском районе – 101, Рыбновском – 88, Спасском – 86, г. Михайлов – 77, р.п. Александро-Невский – 66, р.п. Шилово – 64. В Сараевском районе – 52, Пронском – 43, р.п. Сапожок – 43, г. Кораблино – 39, р.п. Пронск – 39, Шацком районе – 39, Захаровском – 37. В Сасовском районе – 37, р.п. Старожилово – 36, г. Шацк – 34, Ряжском районе – 32, г. Спасск-Рязанский – 31, р.п. Сараи – 29, г. Спас-Клепики – 29, Милославском районе – 28, Старожиловском – 28, р.п. Чучково – 28, Чучковском районе – 28, Кораблинском – 27, р.п. Милославское – 27. В Ермишинском районе – 25, с. Захарово – 20, с. Путятино – 19, р.п. Ермишь – 17, р.п. Ухолово – 15, р.п. Кадом – 13, Сапожковском районе – 12, Ухоловском – 9, Пителинском районе – 6, Путятинском – 6, Кадомском – 5, р.п. Пителино – 2.

Такие данные опубликованы в оперативной сводке 24 июля.

Ранее, из информации федерального штаба, стало известно об 1 летальном исходе.

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