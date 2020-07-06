Свежая информация о распространении коронавируса в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежую информацию о распространении коронавируса на территории региона.

По состоянию на 08.30 понедельника, 6 июля, в Рязани и области зарегистрировано 5 тыс 394 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

На данный момент опергруппе известно о 14 тыс 467 гражданах, которые могут быть заражёнными. Эти люди в начале пандемии вернулись из-за границы, контактировали с заболевшими и подозрительными на заболевание. Сейчас под контролем медиков находятся 2 тыс 125 человек. Остальные наблюдение уже прошли, они здоровы.