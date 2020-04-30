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Супругам, торговавшим наркотиками, грозит до 20 лет лишения свободы

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Изображение succo с сайта Pixabay

За ночь в Рязани продезинфицировали более 3 млн кв. м дорог

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В Рязани полицейские задержали супружескую пару, подозреваемую в организации интернет-магазина по торговли синтетическими наркотиками.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области обнаружили в интернете активность, характерную для организации подпольного магазина по сбыту наркотиков. Оперативники смогли выйти на организаторов – супружескую пару. Поженились они около года назад, а когда деньги, подаренные на свадьбу, закончились, организовали подпольный интернет-магазин.

Автомобиль молодых людей был задержан. При них нашли контейнер с 83 г синтетических наркотических средств. Эту партию преступники собирались распространить по области путём закладок.

Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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