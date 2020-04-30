Супругам, торговавшим наркотиками, грозит до 20 лет лишения свободы

В Рязани полицейские задержали супружескую пару, подозреваемую в организации интернет-магазина по торговли синтетическими наркотиками.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области обнаружили в интернете активность, характерную для организации подпольного магазина по сбыту наркотиков. Оперативники смогли выйти на организаторов – супружескую пару. Поженились они около года назад, а когда деньги, подаренные на свадьбу, закончились, организовали подпольный интернет-магазин.
Автомобиль молодых людей был задержан. При них нашли контейнер с 83 г синтетических наркотических средств. Эту партию преступники собирались распространить по области путём закладок.
Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram